اقبال كبير من المرشحين لبرلمان 2015 بأسوان لتقديم أوراقهم في اليوم الأول

بدأت صباح اليوم محكمة أسوان الابتدائية في تلقى اوراق وطلبات المرشحين للبرلمان القادم وشهدت الساعات الأولى اقبال كبير حيث حرص معظم المرشحين على الحضور مبكرا قبل فتح باب اللجنة بساعات بل ان بعض المرشحين حضروا منذ مساء أمس وباتوا امام المحكمة كل ذلك من اجل تسجيل الطلبات اولا للفوز برقم متقدم ورمز أفضل.

> وكانت اللجنة العامة للانتخابات بأسوان والمنعقدة بمحكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار محمد عفيفى رئيس اللجنة فتحت ابوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم وسط اجراءات امنية مشددة.

وتم استقبال المرشحين في صالة المدخل الرئيسى للمحكمة بعد تقسيمها إلى خمسة أماكن بعدد دوائر محافظة أسوان.

وحددت احدى القاعات لمقابلة السادة المستشارين وكان الدخول لخمسة افراد فى المرة الواحدة من دوائر اسوان الخمسة فشعر الجميع بالراحة سواء من المنظمين أو المرشحين