رئيس اتحاد ألعاب القوى: أطالب بتوفير وظيفة للبطل الأوليمبي «إيهاب عبد الرحمن»

قال الكابتن إيهاب عبد الرحمن، لاعب الأهلي الحاصل على أول ميدالية أوليمبية لمصر في رياضة رمي الرمح، إن تجهيزه لبطولة العالم لألعاب القوى بدأ قبل 4 سنوات، معبراً عن شعوره بالفخر لأنه كان سبباً في إسعاد المصريين.

> وأضاف “إيهاب” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، بدأت ممارسة “رمي الرمح” أثناء دراستي في الثانوية العامة أملاً في الحصول على 4% درجات تفوق رياضة، وكنت في غاية السعادة عندما طلب مني المدرب التدريب في النادي الأهلي.

> وتابع، كنت سأتوقف عن ممارسة رياضة “رمي الرمح” بعد ترك مدربي الكابتن محمد نجيب النادي الأهلي، ولا أعرف حتى الآن قيمة مكافأتي بعد الفوز بأول ميدالية في تاريخ مصر في ألعاب القوى.

> وأشار “إيهاب” إلى أن الفرق بين حصوله على الميدالية الفضية والميدالية الذهبية 3 متر فقط.

> وقال “إيهاب” حول ارتباطه الأسري بأنه “يبحث عن عروسة”.

> وبدوره تقدم الكاتبن وليد عطا، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بالشكر على دعمه للاتحاد، مشيراً إلى أنه هناك محاولات بعض الدول لتجنيس أبطال مصر في العاب القوى.

> وأضاف “عطا” خلال لقائه حصلنا على الميدالية لمصر بـ”بلاش”، والحذاء الذي يرتديه البطل “إيهاب” لم يكن متوافراً في بعض الأحيان أثناء التدريب، مشيراً إلى أن “إيهاب” لا يعمل وأطالب الدولة بتوفير وظيفة له لتأمين مستقبله.