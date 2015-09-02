قافلة بيطرية من جامعة أسيوط تزور الوادي الجديد غدًا

تستقبل الوادي الجديد غدًا الأربعاء قافلة بيطرية من جامعة أسيوط، ضمن قافلة الخدمة المجتمعية التي تزور المحافظة، وتضم تخصصات ثقافية وطبية وخدمة عامة في الفترة من 2-9 سبتمبر الجاري.

وقال العميد جمال عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة الوادي الجديد أن القافلة ستبدأ عملها بقرية عبد السلام عارف، جنوب مركز الخارجة، لتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية لمربي الثروة الحيوانية بالمجان.وأضاف أن القافلة تستكمل مهامها الخميس المقبل بقرية الشركة 55 شمال مدينة الخارجة، وتنهي عملها يوم 6 سبتمبر الجاري، على أن تستكمل مرة أخرى يوم 15 من نفس الشهر بمركز الداخلة