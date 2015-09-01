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111 مرشحًا تقدموا بأوراقهم للجنة الانتخابات بأسيوط في اليوم الاول

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111 مرشحًا تقدموا بأوراقهم للجنة الانتخابات بأسيوط في اليوم الاول 111 مرشحًا تقدموا بأوراقهم للجنة الانتخابات بأسيوط في اليوم الاول

المستشار جمال عبد الرحمن رئيس لجنة الانتخابات باسيوط

أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظتى أسيوط و الوادي الجديد، برئاسة المستشار جمال عبد الرحمن، مساء اليوم، باب تلقي أوراق المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب في أول أيام باب التقديم . وقال المستشار جمال عبد الرحمن، إن لجنة تلقي الطلبات بأسيوط، تلقت أوراق 111مرشحًا لليوم الاول .

مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة بمدينة أسيوط 16 مرشحا، ومركز أبوتيج 13 ومركز القوصية 13 ومركز منفلوط 11 ومركز الفتح وأبنوب 17ومركز البداري وساحل سليم 16 ومركز ديروط 10 و مركز أسيوط 9 و مركزي صدفا والغنايم 6 بإجمالى 111 مرشحا .

وناشد رئيس اللجنة المرشحين المحتملين، الذين وقعوا الكشف الطبي بالمستشفى، بسرعة إرفاق نتائج الكشف، قبل موعد إغلاق باب تلقى الطلبات يوم 12 سبتمبر الجارى، كما طالب الراغبين في الترشح بالتوافد في الساعات الأولى، لتقديم أوراق ترشحهم، منعًا للتزاحم وتسهيلاً لمهمة اللجنة في مراجعة واستلام الأوراق .

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