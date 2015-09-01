برشلونة: ريال مدريد مازال غير مستوعب أن نيمار رفضه من أجلنا

الأهلي أصبح ما شاء الله. بعد ثماني صفقات بات فريق متكاملا في أعين عضو لجنة الكرة داخل النادي الأحمر وليد صلاح الدين.

وجاءت تصريحات وليد صلاح الدين لـFilGoal.com بعد تعاقد القلعة الحمراء رسميا مع المدافع الدولي أحمد حجازي في صفقة انتقال حر إثر فسخ الأخير عقده مع فيورنتينا الإيطالي.

4 أسباب

وقال وليد صلاح الدين: "هكذا نستطيع القول كلجنة كرة إن الأهلي أصبح متكاملا. ما شاء الله على هذا الفريق".

وتابع "دعونا نقر بأن الخط الخلفي احتاج لتدعيم وكان هذا الأمر الوحيد الذي ينقص الفريق. لكننا ااكتملنا بعد ضم رامي ربيعة ثم أحمد حجازي. وهذا كان السبب الأول الذي دفعنا للسعي وراء النجم الدولي".

وأضاف "حجازي جذب أعيننا لأسباب واضحة. أولا هو قادم من الدوري الإيطالي واحد من أشرس المسابقات الأوروبية والتي بالتأكيد جعلته أقوى وأثقل قدما في الملعب".

وأكمل "كذلك حجازي لاعب دولي وشاب في الوقت نفسه لازال في الـ24 من عمره. ميزتان في آن واحد تماما مثل رامي ربيعة".

وأفصح "هكذا فنيا الخط الخلفي للأهلي شاب وقوي ويمتلك الخبرة في الوقت نفسه".