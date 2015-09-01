محافظ الأقصر يطير إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر البلدان والمدن الذكية

توجه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات مؤتمر البلدان والمدن الذكية الذى يعقد في الفترة من 1إلى 3 سبتمبر.

> المؤتمر تنظمه وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، حيث يشارك في المؤتمر 300 فرد ممثلين ل 65 دولة سيقوموا باستعراض خبراتهم وتجاربهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية.

> ومن المقرر إن يستعرض محافظ الأقصر تجربة الأقصر في مجال تطبيق منظومة الحكومة الإليكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما سيلتقى محافظ الأقصر بوزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي.

> كما إنه من المقرر أن يلتقي محافظ الأقصر بـ 12 من ممثلي كبار شركات السياحة الفرنسية وممثلي شركات الطيران ومسئوليين بوزارة السياحة الفرنسية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين الفرنسين، وذلك في إطار خطة ترويجية لتنشيط السياحة بالأقصر تتضمن الترويج للأقصر ودعوة كبار الشركات السياحية الفرنسية لزيارة الأقصر، وإقامة مؤتمرتها ولقاءاتها السنوية بها، وسيقوم بدراسة عودة رحلات الشارتر من فرنسا للأقصر مرة آخرى.