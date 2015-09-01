«العليا للانتخابات»: نعتد بأوراق المرشحين القديمة ولكن يطلب حساب بنكى سارٍ

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، أعلن فى الفترة السابقة كل القرارات الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة فى الجريدة الرسمية وعلى موقع اللجنة العليا للانتخابات، ومن يرِد الترشح فعليه أن يرى موقع اللجنة لمعرفة الأوراق المطلوبة للترشح، ورغم ذلك فخرج البعض يشكو ويدعى أن اللجنة لم تعلن شيئا. وأضاف “مروان”، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية “النهار”، أن كل الأوراق التى كانت مقدمة من قبل من المرشحين ومحفوظة لدى المحاكم سيعتد بها، ولكن يُطلب الحساب البنكى للمرشح والمفترض أن له شهادة باستمرار سريانه لدى البنك، ومن يرِد الترشح فعليه أن يقدم شهادة البنك والتقرير الطبى سواء كان معه من قبل أو حديث. وأشار المستشار عمر مروان إلى أن إجراء التحاليل والتقارير الطبية تستغرق 72 ساعة على الأقل حتى يتم إصدارها، ولا يجب أن يذهب مرشح يوم 12 وهو اليوم الأخير لتقديم أوراق الترشح ويذهب لإجراء التحاليل.