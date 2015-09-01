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صحفيو التحرير يبدأون اعتصامهم احتجاجًا على قرار غلقها

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صحفيو التحرير يبدأون اعتصامهم احتجاجًا على قرار غلقها صحفيو التحرير يبدأون اعتصامهم احتجاجًا على قرار غلقها

 

جريدة التحرير

أعلن صحفيو جريدة التحرير، اليوم الثلاثاء، بدء اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، احتجاجًا على قرار إغلاقها، وذلك بحضور الزميل جمال عبد الرحيم، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، والزملاء محمد شبانة عضو مجلس النقابة، والزميل محمود كامل عضو مجلس النقابة، وعدد من الزملاء الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين أبدوا تضامنهم الكامل مع المطالب العادلة والمشروعة لصحفيي التحرير.

وأكد صحفيو التحرير، أنهم يرفضون رفضًا كاملًا وباتًا، إغلاق جريدة التحرير، ويُلزمون مالكها، أكمل قرطام، باستمرارها في صيغتها الورقية، مشددين على تمسكهم الكامل، بنقابة الصحفيين، كطرف أصيل وأساسي، في أزمة جريدة التحرير، وحقوق كافة الزملاء العاملين فيها، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين.

ودعا صحفيو التحرير زملائهم الصحفيين في الجمعية العمومية للنقابة وخارجها، وكافة المدافعين عن حرية الصحافة، للتضامن معهم، ودعم موقفهم ومطالبهم المشروعة والعادلة.

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