«التحالف الاشتراكي» بالإسكندرية يطالب بإقالة «المسيري»

طالب معتز الشناوي -أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمرشح المحتمل لمجلس النواب عن دائرة مينا البصل واللبان- بضرورة بإقالة هانى المسيري محافظ الإسكندرية لإصداره أوامر لرئيس شركة نهضة مصر، القائمة على جمع القمامة بالمحافظة، بإلقاء مخلفات القمامة والبناء بمنطقةالـ١٣٠ فدان المقابلة بكوبري ٢٧ بالقباري غرب الاسكندرية، ان المسيري يقود حملة للتميز بين سكان غرب الاسكندرية وغيرهم، فيلقى قمامة سكان المناطق الراقية ومخلفات الفلل والقصور فوق رؤوس سكان العشش والعشوائيات وهو أمر يجب إقالته ومحاسبته عليه فورًا.

وأضاف الشناوى كان تصريحات المسئولين تخرج من خيال الاعلام والصحفيين او ان هناك مرض غامض اصاب التنفيذيين بحالة النسيان الدائم والطرش، وأن تعليمات المسيرى ستؤدي الي نشوء بورة موبوئة لن نقول ان الاسكندرية في غني عنها وانما سنؤكد انها اضافة جديدة من اضافات محافظنا الهمام لجعل الاسكندرية ارملة المتوسط بعد أن كانت عروسته.

في منطقة أم زغيو بالعجمي تحولت اكوام القمامة الي تلال بل جبال وصل علوها الي اكثر من ثلاثة طوابق ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان تلك القمامة احتلت الشارع وهو طريق سريع وحيوي ..يا سادة ان مظاهرات اندلعت في بلدان مثل لبنان وايطاليا وهزت عروش رؤساء حكومات ووزراء بسبب كومة قمامة اعتذروا بعدها لشعوبهم فما بال محافظينا.. هل سيعتذرون عن إهانة آدمية الشعب بسبب قرارات غير مدروسة تهدف لتلميع إعلامي علي حساب صحة أطفالنا.