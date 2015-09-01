العثور على ورقة بها رقم سيارة ستنفجر خلال 6 ساعات بالسخنة

نجحت إدارة المباحث الجنائية بالسويس، اليوم، في حل لغز استمر عدة شهور، حيث بلاغ مفاده أن سيارة تحمل أرقام مرورية بالقاهرة بها مواد متفجرة وشارك صاحبها فى استهداف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة، وأن مالك السيارة يشارك فى العمليات الإرهابية.

تلقى العميد محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا، صباح اليوم الثلاثاء، بالعثور على ورقة معلقة داخل أحد دورات المياه بقرية بورتو السخنة، عليها أرقام مرورية لسيارة وبها مواد متفجرة سوف تنفجر بعد 6 ساعات.

على الفور تم إخطار اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، وتم تشكيل فريق بحثي عاجل برئاسة العميد محمد والي وضباط الادارة و الرائد أحمد سعيد دراز للعمل رئيس لمباحث قسم عتاقة ، حيث تم عمل مسح شامل للسيارات المتواجدة بمنطقة السخنة والقري السياحية.

وبالبحث والتحري السريع تبين أن السيارة متواجدة باحد القري السياحية ” س . أن ” وبفحص السيارة ومن يملكها تبين أنها ملك شخص يدعي ” عمرو . ص ” ومتواجد بالقرية هو وأسرته وشقيه وأسرته وتبين أن العربية خالية تماما من أى مواد نتفجرة.

وبسأل صاحب السيارة أشار ألى أن هذا الامر حدث له أكثر من مرة وأن هناك عدد من البلاغات الوهمية له بان السيارة تحمل مواد متفجرة ويتين غير ذلك بعد عملية الفحص.

واثناء قيام ضباط المباحث الجنائية بالتحريات وفحص كل ممتلكات صاحب السيارة واسرته تبين المفاجأة أن الورقة التى عثر عليها رقم السيارة التى ستنفجر بعد 6 ساعات هي نفس نوع الورقة التى موجوده ضمن أجندة خاصة بزوجة صاحب السيارة وتدعي الزوجة ” ر . م “.

وبسؤال الزوجة ومواجهتها بما اسفر عنه التحريات تبين أن هي وراء البلاغات ضد زوحها وذلك أنتقاما منه لوجود مشاكل بينهما وعلاقاته النسائية المتكررة ، تم التحفظ على الزوجة وتحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة التى أمرت بحبسها 4 أيام للتحقيق.