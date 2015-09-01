«إسرائيل» تستعيد أول شاب يهودي يحاول الانضمام إلى “داعش”

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة شاب يهودي، الانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش”.

> وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية) “استعادت الحكومة الإسرائيلية، شاباً يهودياً (لم تعلن عن هويته)، في الحادية والعشرين من العمر، بعد وصوله إلى مدينة إسكندرون التركية، المحاذية للحدود السورية، بهدف الإنضمام إلى تنظيم” داعش”.

> وأضافت الإذاعة إن “عائلة الشاب اليهودي، راجعت الخميس الماضي وزارة الخارجية، بعد التأكد من أن ولدها ينوي الالتحاق بداعش، بناءً على مراسلات له عبر الإنترنت”.

ويعتبر هذا اليهودي الأول، الذي تعلن المصادر الإسرائيلية عن نيته الانضمام لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي ذات السياق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الأمن الإسرائيلي ما يزال يجري تحقيقاً مع إمرأة عربية، من شمال إسرائيل، حاولت الأسبوع الماضي الانضمام إلى التنظيم ، إلا أن الشرطة التركية نجحت في إعادتها.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أعلنت العام الماضي، أن فتاة إسرائيلية، من أصل يهودي، انضمت إلى صفوف الأكراد في سوريا، بهدف قتال «الدولة الإسلامية ، مشيرةً إلى أن الفتاة انضمت إلى المسلحين الأكراد من خلال الاتصال عبر الشبكة الإلكترونية، قبل أن تسافر إلى هناك عبر العراق.