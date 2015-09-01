أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بينيتث يتحدث مع كيلور نافاس حول مستقبله في ريال مدريد

Google+ Print
بينيتث يتحدث مع كيلور نافاس حول مستقبله في ريال مدريد بينيتث يتحدث مع كيلور نافاس حول مستقبله في ريال مدريد

اجتمع رافائيل بينيتث المدير الفني لريال مدريد مع حارس مرمى الفريق كيلور نافاس في أعقاب مران الفريق يوم الثلاثاء بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعدما لم ينجح اللوس بلانكوس في ضم ديفيد دي خيا في المقابل.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نافاس ذهب للتدرب منفردا صباح الثلاثاء مع مدرب حراس ريال مدريد، وأن هذا كان محاولة منه لإعادة الهدوء للنادي الإسباني بعد الموقف الغريب الذي حدث خلال الساعات الماضية.

وكان نافاس رافضا في البداية فكرة الانتقال إلى يونايتد قبل أن يوافق في النهاية حسبما ذكرت التقارير الصحفية، لكن إرسال النادي الإنجليزي أوراق دي خيا في وقت متأخر لريال مدريد جعل الصفقة كلها يتم إلغائها في النهاية.

وذكر تقرير الصحيفة الإسبانية بأن بينيتث اجتمع مع الحارس الكوستاريكي مؤكدا أنه يثق فيه بشكل كبير وأنه سوف يحقق النجاح خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد.

وأجاب نافاس حسبما أفادت ماركا بأنه يتطلع لتحقيق النجاحات مع ريال مدريد وكتابة التاريخ خلال الموسم الجاري من خلال المساهمة مع زملائه في الفوز بالبطولات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع