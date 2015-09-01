بينيتث يتحدث مع كيلور نافاس حول مستقبله في ريال مدريد

اجتمع رافائيل بينيتث المدير الفني لريال مدريد مع حارس مرمى الفريق كيلور نافاس في أعقاب مران الفريق يوم الثلاثاء بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعدما لم ينجح اللوس بلانكوس في ضم ديفيد دي خيا في المقابل.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نافاس ذهب للتدرب منفردا صباح الثلاثاء مع مدرب حراس ريال مدريد، وأن هذا كان محاولة منه لإعادة الهدوء للنادي الإسباني بعد الموقف الغريب الذي حدث خلال الساعات الماضية.

وكان نافاس رافضا في البداية فكرة الانتقال إلى يونايتد قبل أن يوافق في النهاية حسبما ذكرت التقارير الصحفية، لكن إرسال النادي الإنجليزي أوراق دي خيا في وقت متأخر لريال مدريد جعل الصفقة كلها يتم إلغائها في النهاية.

وذكر تقرير الصحيفة الإسبانية بأن بينيتث اجتمع مع الحارس الكوستاريكي مؤكدا أنه يثق فيه بشكل كبير وأنه سوف يحقق النجاح خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد.

وأجاب نافاس حسبما أفادت ماركا بأنه يتطلع لتحقيق النجاحات مع ريال مدريد وكتابة التاريخ خلال الموسم الجاري من خلال المساهمة مع زملائه في الفوز بالبطولات.