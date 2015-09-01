مانشستر يونايتد يرد على بيان ريال مدريد ' النادي الإسباني هو المسؤول وعرضنا مساعدته '

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا يوم الثلاثاء رد فيه على نظيره ريال مدريد حول اتهامه بأنه كان السبب خلف فشل انتقال ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين إلى الفريق الملكي.

وألقى بيان يونايتد اللوم على ريال مدريد متهما إياه بالفشل في تسجيل أوراق دي خيا في الوقت المناسب مما حرمه من ضم اللاعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه كان على استعداد لمساندة النادي الإسباني إذا ما أراد تقديم أي احتجاج لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفيما يلي بيان مانشستر يونايتد كاملا:

- مانشستر يونايتد لم يسع مطلقا لأي تواصل مع ريال مدريد من أجل بيع دي خيا فهو لاعب مهم في فريقنا ولم نرغب في رحيله، كما أنه لم يصل إلينا أي عرض حتى يوم الاثنين.

- في منتصف اليوم وصلنا أول عرض رسمي من ريال مدريد وتمت الموافقة عليه وتضمن ذلك انتقال كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد.

- مع تواجد نافاس في تدريبات ريال مدريد، كان ريال مدريد مسؤولا عن توثيق إجراءات نافاس، دي خيا، وناديهم، ومانشستر يونايتد كان مسؤولا عن توثيق أوراقه فقط.

- أرسل مانشستر يونايتد أوراق اللاعبين إلى ريال مدريد في تمام الساعة 20:42 بتوقيت المملكة المتحدة، وأعاد ريال مدريد أوراق دي خيا إلينا بدون وجود أي توقيعات عليها في الساعة 22:32.

- في تمام الساعة 22:40 قبل إغلاق باب الانتقالات حدثت تغييرات كبيرة على الأوراق التي وصلت إلينا مما هدد إكمال الصفقتين.

وفي الساعة 22:55 قبل نهاية التوقيت المتاح لسوق الانتقالات بخمس دقائق وصلت إلينا أوراق إلغاء تعاقد دي خيا مع مانشستر يونايتد.

- ومع كل تلك التطورات لم تصل إلينا الأوراق الخاصة بكيلور نافاس من ريال مدريد.

- في الساعة 22:58 أرسلنا أوراق الموافقة على انتقال دي خيا وتم رفعها على النظام الخاص بالانتقالات في موقع الاتحاد الدولي قبل إغلاقه.

وبناء على ذلك مانشستر يونايتد يرى أن الصفقة لم تكتمل بسبب الآتي:

- ريال مدريد لم يرفع الأوراق المطلوبة لضم دي خيا في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي، ومانشستر يونايتد قد فعل.

- ريال مدريد لم يرسل أوراق دي خيا إلى رابطة الاتحاد الإسباني في الوقت المحدد، وأشارت بعض التقارير إلى إنه تأخر 28 دقيقة.

- نحن من جانبنا في مانشستر يونايتد أرسلنا كافة الأوراق في الوقت المناسب وبتأكيد من الاتحاد الإنجليزي الذي أبدى استعداده في دعمنا في أي نقاش أمام الفيفا.

- عرضنا على ريال مدريد مساعدتهم بتزويدهم بالختم الذي يؤكد إرسال الأوراق في الوقت المناسب، لكن النادي الإسباني قرر عدم المواصلة في ذلك الأمر.

أخيرا مانشستر يونايتد يتعامل دائما بشكل ملائم وبكفاءة في عملية انتقال اللاعبين، والنادي يود أن يعرب عن سعادته ببقاء أفضل لاعب خلال آخر موسمين بتصويت الجمهور في صفوف الفريق.