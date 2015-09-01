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الكهرباء: الفنانة نادية لطفى لم تسمح بعمل مقايسة لفيلتها لنقل برج ضغط عال

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الكهرباء: الفنانة نادية لطفى لم تسمح بعمل مقايسة لفيلتها لنقل برج ضغط عال الكهرباء: الفنانة نادية لطفى لم تسمح بعمل مقايسة لفيلتها لنقل برج ضغط عال
أكأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ، مدير عام شبكات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه لم يتم عمل مقايسة لطلب الفنانة القديرة نادية لطفى لنقل برج ضغط عال حتى الآن.

وأوضح عسران فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا يمكن تحديد تكلفة نقل برج الضغط العالى المتواجد داخل فيلتها بالمنصورية إلا بعد عمل المقايسة، موكداً أن العاملين بشركة جنوب القاهرة لم يتمكنوا من الدخول للفيلا لعدم السماح لهم بالدخول.

وكانت الفنانة القديرة نادية لطفى دعت الكاتب الصحفى أيمن الحكيم والخبير الاقتصادى صلاح جودة على مأدبة غداء بمنزلها الريفى بالمنصورية لتستشيرهما فى مشكلة لديها مع وزارة الكهرباء لأنهم وضعوا أعمدة الضغط العالى فى حديقة منزلها مما يشكل خطورة عليها وعلى مسكنها وهى تريد نقلها ولكن هذا النقل قد يكلفها أكثر من 100 ألف جنيه وقد طالبتها الوزارة بتحملها ولذلك دعت صديقيها المقربين جودة والحكيم وعرضت عليهما الأمر واستشارتهما فى صيغة الطلب الذى ستقدمه لوزير الكهرباء .

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مصر 365