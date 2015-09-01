إبراهيم العسيرى: إنهاء عقدى بالمحطات النووية بسبب حديثى للإعلام عن الضبعة

أكد الدكتور إبراهيم العسيري المفتش الدولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً أن قرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بإنهاء عقده بهيئة المحطات النووية كمستشاراً فنياً لها جاء نتيجة غضبه بسبب التحدث فى وسائل الإعلام عن مشروع الضبعة النووى.

وأوضح العسيرى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن وزير الكهرباء لم يقدر مكانة مستشارين الهيئة الذين تم إنهاء التعاقد معهم ولم يتصل بهم ليشكرهم على ما قدموه طوال الفترة الماضية لخدمة بلدهم.

وأشار العسيرى إلي أنه سيظل يتحدث فى وسائل الإعلام عن مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء لتوعية المواطنين بأهمية وقيمة هذا المشروع وانحيازه لمصر ضد من يحاولون إيقاف هذا المشروع القومى لمصالح خارجية و يحاولون تشويهه، مشيراً إلى أنه يعمل في مجال الطاقة النووية منذ 47 عاما.

وأضاف العسيرى أنه يعمل بهيئة المحطات النووية منذ عام 2009 عقب عودته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،لافتاً إلي أنه حصل على جائزة نوبل وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية وسام الدولة من الطبقة الاولى و لم يقدر الوزير كل هذه الخبرات على حد قوله.

وكان الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية اصدر قرارا اليوم بانهاء التعاقد مع الدكتور ابراهيم علي محمود العسيري المستشار الفني للهيئة ، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1-9-2015.

ووجه ياسو في بيان له الشكر للدكتور إبراهيم العسيرى على مابذله من جهد في الفترة الماضية.