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اسرائيل تدعو الأمم المتحدة لرفض طلب رفع علم فلسطين فوق المنظمة الدولية

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اسرائيل تدعو الأمم المتحدة لرفض طلب رفع علم فلسطين فوق المنظمة الدولية اسرائيل تدعو الأمم المتحدة لرفض طلب رفع علم فلسطين فوق المنظمة الدولية
دعت اسرائيل اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام بان كى مون إلى رفض طلب فلسطين رفع أعلامها فوق مقر المنظمة الدولية.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية أن رون بروسور مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعث برسائل بهذا الغرض إلى المسئولين بالمنظمة الدولية أتهم فيها الفلسطينيين بالسعى إلى تغيير تقاليد استقرت طويلا فى الأمم المتحدة من اجل تحقيق أهداف سياسية " على حد زعمه ".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن إعلام 193 دولة عضو ترفرف على مبانى الأمم المتحدة فى نيويورك عدا الفاتيكان وفلسطين نظرا لتمتعهما بصفة " مراقب " فقط.

وتسعى فلسطين إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يسمح للدولتين - فلسطين والفاتيكان - برفع إعلامهما فوق الامم المتحدة قبيل زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للجمعية العامة فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.
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