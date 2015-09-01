مصدر بوزارة الدفاع الروسية ينفى إرسال طائرات إلى سوريا لقتال داعش

نفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية تقارير تفيد بقيام موسكو بإرسال طائرات حربية إلى سوريا لمحاربة عناصر تنظيم "داعش" فيها.

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم الثلاثاء :"لم يكن هناك أي إرسال لطائرات حربية روسية إلى الجمهورية العربية السورية، وطائرات القوات الجوية الروسية ترابط في مطاراتها الدائمة وفي مناطق أداء مهماتها وفقا لخطة تدريب القوات وأداء المناوبة القتالية".

كانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية قد افادت امس الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية بوصول طائرات حربية روسية إلى سوريا للمشاركة في غارات ضد مواقع داعش.

وبحسب الصحيفة، فإن عسكريين روس مع معدات كانوا قد تمركزوا في إحدى القواعد الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في ضواحي دمشق، تمهيدا لإشراك الطائرات والمروحيات الهجومية في غارات جوية ضد "داعش".

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