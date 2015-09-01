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الرئيس اليمنى منصور هادى يلتقى بولى عهد السعودية

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الرئيس اليمنى منصور هادى يلتقى بولى عهد السعودية الرئيس اليمنى منصور هادى يلتقى بولى عهد السعودية
إلتقى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى قصر السلام بمدينة جدة اليوم والامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الميدانية فى اليمن وجهود دعم الجيش الوطنى الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربى لمواجهة مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية.

من جانبه أكد الامير محمد بن نايف حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أن يحظى اليمن الشقيق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان ومن الجانب اليمنى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى.
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مصر 365

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