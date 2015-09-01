واشنطن تدين تدمير "داعش" لمعبد بل فى تدمر السورية

أدانت الولايات المتحدة الثلاثاء تدمير تنظيم الدولة الإسلامية معبد بل التاريخى فى مدينة تدمر السورية الأثرية، وأثارت سيطرة التنظيم على تدمر فى 21 مايو مخاوف على آثارها والمواقع التاريخية فيها.

ودمر التنظيم المتطرف معبد بل الذى يعود الى الفى عام وهو مدرج على قائمة اليونيسكو للتراث الانساني، واظهرت الصور التى التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) تعرض معبد بل للتدمير، وصرح مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس "نستطيع ان نؤكد الانباء عن تحليل لصور قمر اصطناعى تابع للامم المتحدة تظهر تدمير معبد بل".

وأضاف أن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع اثرية فى سوريا والعراق دمرت سجلا تاريخيا مهما وليس ذلك فحسب بل "ساعدت كذلك فى تمويل اعمال التنظيم الارهابية داخل هذين البلدين"، وحذرت واشنطن الدول والأفراد من دعم الجماعة من خلال تهريب أو بيع الكنوز السورية الاثرية المنهوبة.

وقال تونر "يجب محاسبة كل من يدمرون هذه المعالم الثقافية المهمة"، ودمر التنظيم المتطرف فى وقت سابق من هذا الشهر فى تدمر معبد بعل شمين الذى يعود لالفى عام، كما قامت عناصره بقطع راس مدير الاثار السابق للمتاحف فى المدينة خالد الاسعد (82 عاما).

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