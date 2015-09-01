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صرف المدرسين المتهمين بالتشاجر بالشوم داخل مدرسة بالعجوزة بعد التصالح

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صرف المدرسين المتهمين بالتشاجر بالشوم داخل مدرسة بالعجوزة بعد التصالح صرف المدرسين المتهمين بالتشاجر بالشوم داخل مدرسة بالعجوزة بعد التصالح
أمر باسم شعلان وكيل أول نيابة العجوزة بإشراف المستشار أحمد دبوس رئيس بصرف المدرسين الذى وقعت بينهم مشاجرة داخل مدرسة الأوقاف الثانوية بالعجوزة بالشوم والعصى، وذلك بعدما تنازلوا عن المحضر.

كان معلمون اتهموا مدير المدرسة وعدد من أنصاره بالاعتداء عليهم بالعصى وضربهم بسبب شكوى تقدموا بها إلى وزارة التربية والتعليم للكشف عن جود مخالفات مالية وإدارية بالمدرسة، مما أدى لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، وتحولت لمشاجرة بالشوم والعصى بين أنصار المدير والمتعاطفين مع المعلمين.


>- مشاجرة بالشوم بين معلمين داخل مدرسة بالمهندسين بسبب مجاملة المدير لأحدهم

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