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القبض على أكبر تاجر هيروين فى العجوزة وبحوزته 350 تذكرة

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القبض على أكبر تاجر هيروين فى العجوزة وبحوزته 350 تذكرة القبض على أكبر تاجر هيروين فى العجوزة وبحوزته 350 تذكرة

>نجحت مباحث العجوزة في القبض على أحد أكبر تجار المخدارت والهيروين بالمنطقة وبحوزته 350 تذكرة هيروين بقرابه 400 جرام.

وردت معلومات للرائد شريف الحجار معاون مباحث العجوزة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة برئاسه المقدم أحمد الوليلي وتم القبض على المتهم خالد .ز و بتفتيش مسكنه عثر علي 350 تذكرة من مخدر الهيروين ووزنت 400 جرام وتليفون محمول ومبلغ مالي حصيله لاتجار في المخدارت.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.
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