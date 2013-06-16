بحارة العبارة دهب : قدمنا مستندات تثبت حقوقنا للقوى العاملة

صرح شريف رمضان مهندس الميكانيكا على متن العبارة دهب السويس والمتحدث باسم البحارة فى ازمتهم التى دخلت يومها السابع والثلاثون أن هناك لجنة من وزارة القوى العاملة زارت البحارة وعقدت لقاء مهم للبت فى مشاكلهم وايجاد حل للازمة بعد أن قاموا بزيارتهم يوم الخميس الماضى ، موضحًا أن البحارة قدموا كافة المستندات التى تثبت حقوقهم المالية والمستحقات لدى إدارة شركة الملاحة الوطنية التى تدير العبارة وأنهم يطالبون بمستحقاتهم فقط .

وأشار شريف أن اللجنة وعدتهم بالرد النهائي على مطالبهم يوم الخميس القادم بعد عقد لقاء مع مسسئولى الشركة .