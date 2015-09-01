بالصور.. أسوان تحتفل باليوم العالمى للتمريض بتكريم 200من هيئة التمريض

قام اللواء مصطفي، يسري محافظ أسوان، بتكريم 200 من قيادات الصحة وهيئة التمريض تقديراً لهم علي دورهم المتميز في تأدية واجبهم بكل أمانة وإخلاص داخل كافة المؤسسات الصحية بالمحافظة، موجهًا مدير عام الصحة بأسوان بضرورة تنظيم مسابقة شهرية للممرض المثالي وذلك لتحفيز جميع العاملين بالتمريض للقيام بواجبهم بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للتمريض لعام 2015 والذي نظمته النقابة الفرعية للتمريض بأسوان، بحضور: الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي مدير عام الصحة بأسوان، ومحمد جمال نقيب النقابة الفرعية للتمريض بأسوان بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والطبيعية وقيادات الصحة والتمريض باسوان علاوة علي عدد كبير من أفراد منظومة التمريض والصحة باسوان، حيث أكد محافظ اسوان على إن مهنة التمريض من أعظم المهن وأشرفها والذي لا يقل دورهم بأى حال من الأحول عن الطبيب أو الصيدلي بل قد تميل كفتهم بملازمتهم الدائمة للمرضى والسهر على علاجهم بالرغم من احتمال تعرضهم للعدوى والإصابة بالكثير من الأمراض اثناء تأدية عملهم.

وأشار إلي اهتمام الدولة والحكومة الحالية بتحسين المستوى المعيشى للمرضين والممرضات بالتعاون مع نقابة التمريض وخاصة الاهتمام بمجال التدريب لهيئة التمريض سواءً كان ذلك من خلال وزارة الصحة أو بالتعاون مع القطاع الأهلي من أجل رفع مستوي الأداء لخلق كوادر بشرية مدربة وقادرة علي ممارسة أحدث التقنيات الحديثة في مجال الطب.

من جانبها أكدت الدكتورة كوثر محمود بأن هذه الإحتفال ياتي تكريما وإعترافا بالجهود العظيم التي يقوم بها أفراد هيئة التمريض ودورهم الفعال داخل مختلف المؤسسات الصحية وخاصة في الفترة التي واكبت ثورة يناير وما بعدها بإعتبارهم خط الدفاع الاول لصحة المواطن المصري وهو الدور الذي لايقل في أهميته عن دور الجيش والشرطة في حماية أمن الوطن ، موضحة بأن التمريض هو علم وفن التعامل مع حياة الفرد صحياً من الناحية النفيسية والجسدية وقد أصبح من أهم الركائز وركن أساسي في إكتمال ونجاح المنظومة الصحية بنسبة تصل إلي 70% من خلال الأداء الجيد والعمل بكل تفاني وأخلاص مع مراعاة كافة الأخلاقيات المهنية الخاصة به.

وطالبت جميع المسئولين بالقطاع الصحي بضرورة الإهتمام بهيئة التمريض وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية لتأدية رسالتهم في مساعدة المرضي علي الاستجابة للعلاج والتعجيل بشفائهم بجانب الإهتمام بتطوير منظومة التمريض من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل توفير الدراسة اللازمة وعقد المزيد من الدورات والمؤتمرات العلمية التي تساهم في الإرتقاء بمستوي أفراد هيئة التمريض وزيادة خبراتهم علاوة علي التوسع في أنشاء المزيد من المدارس الثانوية والكليات المتخصصة في مجال التمريض لتخريج كوادر بشرية مؤهلة تساهم في مضاعفة اعداد الممرضين والممرضات وسد العجز الشديد الذي تعاني منه جميع المؤسسات الصحية بمصر والذي يصل إلي 70 الف ممرض وممرضه.

وفي نفس السياق أشارت كوثر محمود بأن العالم يحتفل بهذه اليوم في 12 مايو من كل عام ولكن نظراً لأيمان النقابة الكامل بالرسالة السامية التي يقدمها التمريض في المجتمع فالنقابة تحرص علي استمرار الأحتفال خلال الفترة من مايو وحتي سبتمبر وذلك ليشمل الإحتفال والتكريم جميع أفراد هيئة التمريض بمختلف المحافظات والذين يصل عددهم أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة من أجل تحفيزهم علي الإستمرار في خدمة المجتمع وتخفيف ألآلام ومعانات الكثير من المرضي.