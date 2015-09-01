ميرور: هال سيتي يقاوم رحيل المحمدي

هل يرحل أحمد المحمدي الظهير الأيمن لهال سيتي عن مدربه المفضل ستيف بروس في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات في إنجلترا؟

كوينز بارك رينجرز الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وليستر سيتي الذي بدأ الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى بقوة ويحتل المرتبة الثالثة بثماني نقاط من أربع مباريات يرغبان في ضمه.

وذكرت صحيفة (ميرور) الإنجليزية أن هال سيتي يقاوم رحيل أحمد المحمدي لاعبهم الأساسي في أكثر من 130 مباراة رسمية في الصيف الجاري أملا في العودة للدرجة الأولى بنهاية الموسم.

وطلب هال سيتي الحصول على سبعة ملايين استرليني فيما توقف عرض ليستر سيتي عند خمسة ملايين استرليني. وهو الحال بالنسبة لرينجرز الذي يغري اللاعب بمرتب كبير.

ويغلق باب الانتقالات في إنجلترا في السابعة مساء الثلاثاء.. فأين سيكون مصير المحمدي؟