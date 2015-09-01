بالصور.. وفد مندوبى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يزور مكتبة الإسكندرية

قام وفد من مندوبى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد المكون من 50 عضوا إلى مصر خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2015.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار الترويج للترشيح المصرى للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وكان فى استقبالهم الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، حيث استعرض الدكتور إسماعيل سراج الدين، نظرة مختصرة حول تاريخ إنشاء المكتبة وأقسامها وعدد العاملين بها، كما استعرض تاريخ إنشاء مدينة الإسكندرية، والتى قام ببنائها الإسكندر الأكبر.



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