بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات من قرية "نفيشة" بالإسماعيلية

شن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات القائمة على أسوار المقابر.

ونفذت الحملة إزالات فورية لـ24 قرار إزالة للأكشاك و"الفاترينات"، والفروشات والتعديات القائمة على أسوار المقابر، وتحرير محاضر لجميع المخالفين بقرية نفيشة.

ورافق المحافظ أثناء الحملة اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود ماهر، نائب مدير الأمن والمهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه على رجب والعقيد إبراهيم إسماعيل صدقى مأمور مركز شرطة الضواحى والعقيد إيهاب مندور وكيل إدارة شرطة المرافق وسعاد أحمد، رئيس قرية نفيشة.

وتأتى الحملة فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن تفعيل وتطبيق القانون والتصدى بكل حسم لأى محاولة للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالة ورفع كافة الإشغالات واستكمالا لسلسلة الحملات، التى تنظمها محافظة الإسماعيلية لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات.

والتقى المحافظ خلال تنفيذ الإزالات بعدد كبير من المواطنين، وأهالى المنطقة وأصحاب الإشغالات واستمع إلى مطالبهم التى وعد بدراسة إمكانية تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين والحفاظ على المصلحة العامة.

وأكد المحافظة أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون فى ملف التعديات والإشغالات، مشيرًا إلى الاستمرار فى تنفيذ تلك الحملات وفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناءات للحفاظ على هيبة الدولة واستعادة المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.



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إزالة بعض المخالفات اثناء الحملة



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المحافظ ومدير الامن



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بلدوزر يزيل بعض الإشغالات



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مخالفات مبانى



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المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين



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المحافظ يتفقد مناطق ازالة المخالفات