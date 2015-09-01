بلاغ سلبى بوجود متفجرات فى سيارة بالسخنة

نجحت إدارة المباحث الجنائية بالسويس اليوم فى حل لغز سيارة تحمل أرقام مرورية بالقاهرة، بأنها كانت تحمل مواد متفجرة وشارك صاحبها فى استهداف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة، وأن مالك السيارة يشارك فى العمليات الإرهابية.

كان تلقى العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية إخطارا صباح اليوم الثلاثاء بالعثور على ورقة معلقة داخل إحدى دورات المياه بقرية بورتو السخنة مدون عليها أرقام مرورية لسيارة وأن بها مواد متفجرة سوف تنفجر بعد 6 ساعات .

على الفور تم اخطار اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لأمن السويس وتم تشكيل فريق بحثي عاجل برئاسة العميد محمد والي وضباط الادارة و الرائد أحمد سعيد دراز للعمل رئيس لمباحث قسم عتاقة ، حيث تم عمل مسح شامل للسيارات المتواجدة بمنطقة السخنة والقري السياحية.

وبالبحث والتحري السريع تبين أن السيارة متواجدة باحد القري السياحية " س . أن " وبفحص السيارة ومن يملكها تبين أنها ملك شخص يدعي " عمرو . ص " ومتواجد بالقرية هو وأسرته وتبين أن السيارة خالية تماما من أى مواد متفجرة.