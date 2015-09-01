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رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية: 190 مرشحا تقدموا بأوراقهم

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رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية: 190 مرشحا تقدموا بأوراقهم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية: 190 مرشحا تقدموا بأوراقهم
أعلن المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية، أنه تم غلق باب التقدم بأوراق مرشحي النواب فى اليوم الأول فى الساعة الخامسة وأشار الى أن 11 لجنة داخل المحكمة الابتدائية استقبلت اوراق 190 مرشحا تقدموا اليوم وجارى عرضهم على لجنة فحص الأوراق.

وأضاف همام أن عملية التقدم للترشح تمت في سهولة ويسر، ووقع تسابق بين المرشحين على أرقام الترشيح، وتم التغلب على هذا التسابق بإعطاء كل مرشح رقم بدوره في التقديم لضبط العملية وسيرها وفقا لنظام.

المشاهير يتسابقون لتقديم أوراق ترشحهم فى أول أيام فتح باب الترشح.. رجب حميدة وحسين مجاور وزكريا ناصف وعلى الدمرداش بالقاهرة.. وعلى مصيلحى بالشرقية.. وعمر هريدى بأسيوط.. وعلاء حسنين قاهر الجن بالمنيا

3 سيدات يتقدمن بأوراق ترشحهن للانتخابات البرلمانية فى المنيا

60 مرشحا تقدموا بأوراقهم للجنة الانتخابات البرلمانية بمحكمة كفر الشيخ

بالفيديو والصور.. التكدس والتشاجر أبرز مشاهد اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات.. طوابير أمام 3 محاكم بالقاهرة والجيزة.. ورجب هلال حميدة وحسين مجاور والفنانة إيمان أيوب أشهر المتقدمين بأوراقهم

بالصور.. اليوم الأول للترشح للبرلمان.. طوابير المرشحين على أبواب المحاكم الابتدائية بالمحافظات.. 140مرشحا سوهاجيا بالساعات الأولى.. ومشادات فى الشرقية والأقصر على أسبقية الدور.. والمرأة تغيب عن المشهد

ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية لـ70 مرشحا بالفيوم

24 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بالبحر الأحمر

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