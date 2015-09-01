رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية: 190 مرشحا تقدموا بأوراقهم

أعلن المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية، أنه تم غلق باب التقدم بأوراق مرشحي النواب فى اليوم الأول فى الساعة الخامسة وأشار الى أن 11 لجنة داخل المحكمة الابتدائية استقبلت اوراق 190 مرشحا تقدموا اليوم وجارى عرضهم على لجنة فحص الأوراق.

وأضاف همام أن عملية التقدم للترشح تمت في سهولة ويسر، ووقع تسابق بين المرشحين على أرقام الترشيح، وتم التغلب على هذا التسابق بإعطاء كل مرشح رقم بدوره في التقديم لضبط العملية وسيرها وفقا لنظام.

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