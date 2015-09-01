عضو لجنة الكرة لـ في الجول: يتبقى للأهلي مكانا للسولية أو مهاجم أجنبي

أكد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي أن فريقه يتبقى له مكانا في القائمة المحلية يمكنه استبداله مشيرا إلى أنه متروك لعمرو السولية أو مهاجم أجنبي.

وكان الأهلي قد ضم أحمد حجازي ورامي ربيعة مدافعي فيورنتينا وسبورتنج لشبونة ليضطر إلى استخدام مقعدين استبدال في القائمة من أصل 3 متاحين.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com "بعد التعاقد مع ربيعة وحجازي الآن تبقى لنا مقعدا واحدا للاستبدال ربما نستخدمه في يناير المقبل".

وأضاف "هذا المقعد سيكون إما لعمرو السولية إذا نجحنا في ضمه أو مهاجم أجنبي ثالث مع إيفونا وجون أنطوي".

وأردف "سيرحل لاعبين عن القائمة الأولية قد يكون أحدهما واحد من المدافعين نظرا لكثرة اللاعبين في هذا المركز إلا أننا لم نستقر على الأسماء بعد".