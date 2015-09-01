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جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 من الإخوان متهمين في قضية أحداث شغب الزهراء

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جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 من الإخوان متهمين في قضية أحداث شغب الزهراء جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 من الإخوان متهمين في قضية أحداث شغب الزهراء

جنايات سوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل محاكمة 3 من الإخوان متهمين  في قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين والزهراء وأحداث الاستفتاء على الدستور يوم 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 7 أكتوبر القادم لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين؛ صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع في القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بمظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

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