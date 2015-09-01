أحمد مرتضى : «شيكابالا» محتاج يصالح نفسه .. وفسخ التعاقد معه موضوع منتهي ( فيديو)

أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ناديه أغلق تماما ملف عودة محمود عبد الرازق “شيكابالا”، إلى صفوف الأبيض نهائيابعدما تغيب الفتى الأسمر عن مؤتمر تقديمه مؤخرا. أوضح عضو مجلس إدارة الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الملاعب اليوم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة الحياة، أن شيكابالا محتاج ان يصالح نفسه قبل مصالحة الزمالك، واصفا تصرفات شيكابالا بـ”المشهد الغريب”. ولفت مرتضى إلى أن الزمالك كان بيوجه رسالة إلى الأجيال القادمة بأنه يحافظ على أبنائه لكنه يوجه رسالة أيضًا بأن التلاعب بالنادى الأبيض ليس بالامر الهين، مضيفًا أن الزمالك سيوقف اجراءات شراء شيكابالا فى سبورتنج لشبونة خاصة أنه لم تكتمل من الأساس.

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