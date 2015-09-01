منع تغيير الزي المدرسي بكل مراحل التعليم بالسويس‎

أصدر اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الثلاثاء قرارًا بمنع تغيير الزي المدرسي في كل المراحل التعليمية بداية من تعليم رياض الأطفال و حتى المرحلة الثانوية و تضمن القرار إحالة المخالفين للقرار من الإدارات المدرسية إلى جهات التحقيق.

وكان اللواء السروى قد وافق على تغيير اسم مدرسة الجبلايات الإعدادية إلى مدرسة الشهيد محمد سويلم و تغيير اسم مدرسة السويس الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد المستشار عبد المنعم عثمان، وتغيير اسم مدرسة الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد محمد بخيت و تغيير اسم مدرسة كبريت الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الشهيد محمد عادل خاطرالإعدادية المشتركة.