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منع تغيير الزي المدرسي بكل مراحل التعليم بالسويس‎

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منع تغيير الزي المدرسي بكل مراحل التعليم بالسويس‎ منع تغيير الزي المدرسي بكل مراحل التعليم بالسويس‎

أرشيفية

أصدر اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الثلاثاء قرارًا بمنع تغيير الزي المدرسي في كل المراحل التعليمية بداية من تعليم رياض الأطفال و حتى المرحلة الثانوية و تضمن القرار إحالة المخالفين للقرار من الإدارات المدرسية إلى جهات التحقيق.

وكان اللواء السروى قد وافق على تغيير اسم مدرسة الجبلايات الإعدادية إلى مدرسة الشهيد محمد سويلم و تغيير اسم مدرسة السويس الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد المستشار عبد المنعم عثمان،  وتغيير اسم مدرسة الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد محمد بخيت و تغيير اسم مدرسة كبريت الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الشهيد محمد عادل خاطرالإعدادية المشتركة.

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