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أجمل تسريحات ومكياجات النجمات من VMA 2015

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أجمل تسريحات ومكياجات النجمات من VMA 2015 أجمل تسريحات ومكياجات النجمات من VMA 2015

الثلاثاء 01-09-2015 13:57

لم تعد الموسيقى هي وحدها المهمّة في حفل MTV Video Music Awards ، بل أصبح لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء أهميّة كبيرة، حيث تنطلق الصيحات الجمالية وتعمّ العالم، فنرَى أغرب طرق تطبيق المكياج وأجمل تسريحات الشعر.
إليك بالصور أجمل مكياجات وتسريحات النجمات في حفل VMA الذي شهده هذا العام.

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أجمل مكياج:

Taylor Swift بمكياج العيون المميّز مع الأي لاينر المجنّح، الذي عينيها مشرقتين، بالإضافة إلى الكحل الأبيض في داخل العين والقليل من الغليتر.

Kylie Jenner اعتمدت مكياج مميّزاً، جمع بين قوة الظلال البرونزي على الجفن العلوي مع الأي لاينر الأسود المجنّح الذي يسحب العين.

Ciara : أطلّت بمكياج طبيعيّ مع أحمر الشفاه البيج القريب إلى لون بشرتها. لكن قوة هذا المكياج كانت في إشراق الوجه بشكل لافت.

Kat Graham: كان مكياجها من أجمل المكياجات المناسبة للبشرة السمراء، لا سيّما مع البرونزر وأحمر الشفاه المحدّد بالقلم.

Tori Kelly : تميّزت بالأي لاينر النصفيّ الذي يبدأ من نصف الجفن العلوي بشكل رفيع ليجعل العين تبدو أكبر.

أجمل التسريحات:

Kelly sbourne : عادت موضة الشعر المحلوق من جهة والمنسدل من جهة أخرى مع kelly osbourne.

Gigi Hadid : تميزت بالشعر الطبيعي المسرّح إلى الخلف من دون غرّة؟ وهذه التسريحة تناسب الشعر القصير تماماً كالتي اعتمدها Demi Lovato.

Nicki Minaj : اعتمدت الغرّة المتوسطة الكثيفة مع الشعر الأسود الناعم الطويل المنسدل.

Cara Delevingne : اعتمدت التسريحة الجانبية المنسدلة بشكل يُبرز جمال الوجه.

يبقى لتسريحة الكعكة دوراً لافتاً في إطلالات النجمات. وفي هذا الحفل اعتمدت Bella Thorne الكعكة المرتفعة الطبيعية.

 

 

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سيدتي

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