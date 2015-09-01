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يوم الحسم.. انتهت - باريس يرفض محاولات تشيلسي.. يونايتد يفوز بمارسيال

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يوم الحسم.. انتهت - باريس يرفض محاولات تشيلسي.. يونايتد يفوز بمارسيال يوم الحسم.. انتهت - باريس يرفض محاولات تشيلسي.. يونايتد يفوز بمارسيال

الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الإنجليزي من اليوم الأخير قبل أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية.

وتحاول الأندية الإنجليزية تدعيم صفوفها بأكثر من لاعب.

أبرز التقارير والأخبار

- تشيلسي قدم عرضين لضم ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان والأخير رفض.

- وست بروميتش رفض عرضا جديدا من توتنام لضم براهينو.

- تقارير إخبارية كثيرة تتحدث عن انتقال إبرا إلى أرسنال!!

أبرز الصفقات التي حسمت اليوم

- يونايتد أخيرا يعلن رسميا عن ضم أنتوني مارسيال من موناكو.

- أستون فيلا يضم جوليان ليسكوت.

- سونج ينتقل لوست هام على سبيل الإعارة.

- موسيس ينتقل لوست هام على سبيل الإعارة.

- يلافيتش ينتقل لوست هام من هال سيتي.

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