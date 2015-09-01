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رسميا – يونايتد يضم مارسيال من موناكو

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رسميا – يونايتد يضم مارسيال من موناكو رسميا – يونايتد يضم مارسيال من موناكو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ضم الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم موناكو لمدة 4 سنوات خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وكان مارسيال قد أجرى الفحص الطبي بمدينة مانشستر بعد أن ترك معسكر منتخب بلاده قبل أن ينضم رسميا ليونايتد.

وأكد مانشستر يونايتد أن عقد مارسيال مع الفريق سيمتد لأربع سنوات مع أحقية الفريق الإنجليزي في تمديده لعام آخر.

وتشير التقارير إلى أن صفقة مارسيال وصلت إلى 36 مليون إسترليني وهو ما يقارب 50 مليون يورو لتعد واحدة من أكبر صفقات الفريق الإنجليزي عبر تاريخه.

وقال مارسيال بعد التوقيع "أنا متحمس جدا للانضمام إلى يونايتد، لطالما أردت اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأتطلع لمقابلة زملائي قريبا".

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