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دراكسلر يوضح سبب رفضه الانتقال إلى يوفنتوس.. ويشعر بالأسف بسبب دي بروين

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دراكسلر يوضح سبب رفضه الانتقال إلى يوفنتوس.. ويشعر بالأسف بسبب دي بروين دراكسلر يوضح سبب رفضه الانتقال إلى يوفنتوس.. ويشعر بالأسف بسبب دي بروين

الصفقة الثامنة.. الأهلي يواصل دعم صفوفه بنجوم من العيار الثقيل بعدما أعلن رسميا تعاقده مع أحمد حجازي في صفقة انتقال حر.

الأهلي تعاقد مع حجازي بعد ساعات من فسخ عقد المدافع الشاب مع فيورنتينا الإيطالي بعد رحلة غير مكتملة في الكالتشيو بسبب الإصابات.

فحجازي عانى من إصابة بالرباط الصليبي في الركبة أثرت على مشاركاته ليصبح بديلا في حسابات الفيولا، بعدها خرج معارا مع بيروجيا.

تجربته في بيروجيا كانت موفقة، لكنه مع عودته لفيورنتينا اشترط أن يلعب أساسيا ما كان غير ممكن أن يؤكده له المدير الفني لفريق فلورنسا.

ما هي النتيجة؟ اللاعب قرر فسخ عقده مع فيورنتينا وانتظر عرضا أوروبيا.

خلال تلك الأثناء كلها كان الأهلي هناك يترقب ويرغب في ضم اللاعب.

وفي النهاية نال الأهلي مراده ليجمع في موسم انتقالات واحد رامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي مع صالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وجون أنطوي وماليك إيفونا.

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