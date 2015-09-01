جماعة الحوثى تتحدى وتعلن تشكيل حكومة وطنية فى اليمن خلال عشرة أيام

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، اليوم الثلاثاء، اعتزامها مع أحزاب سياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال العشرة الأيام المقبلة.

وقال حمزة الحوثي القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية وعضو المكتب السياسي للجماعة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء "إن جماعته وأحزاب سياسية أخرى لم يسمها ستقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات تمثيل واسع خلال العشر الأيام المقبل".

وأضاف الحوثي أن "قرار تشكيل الحكومة جاء في الوقت الذي تمر به اليمن بمرحلة صعبة واستثنائية وفراغ دستوري وسياسي يتوجب على القوى والمكونات السياسية ملء هذا الفراغ حسب وصفه".

ولفت إلى أنه "كان من المفترض على القوى والمكونات السياسية اليمنية ملء الفراغ الدستوري والسياسي قبل ما أسماه بــ"العدوان السعودي" على البلاد، غير أن هناك مكونات سياسية تلكأت في ذلك لرغبتها في تحقيق بعض المكاسب على حساب المصالح الوطنية".

وطالب القيادي الحوثي البارز كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية العمل بجدية والتوافق على شغل ما أسماه "الفراغ الدستوري القائم" وتشكيل كل مؤسسات السلطة الدستورية والمجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية وإحياء العملية السياسية بين كافة المكونات والقوى.

وتابع القيادي الحوثي "أن جماعته على تواصل دائم وتنسيق بين كافة القوى السياسية بما فيهم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الجماعة.

يشار إلى أن هذا الإعلان الحوثي جاء في الوقت الذي تفيد فيه الأنباء باقتراب معركة تحرير صنعاء من الحوثيين من قبل المقاومة الشعبية المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

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