ما حقيقة وضع MBC لشيرين عبد الوهاب على قائمتها السوداء؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أعرب مازن حايك المتحدث الإعلامي باسم مجموعة MBC عن استغرابه مما نشر عن تأزم علاقة شيرين بالمحطة، موضحاً في تصريحات أدلى بها إلى برنامج ET بالعربي أنّ كلّ ما نشر في هذا الصدد عار من الصحة، وأنّ شيرين ابنة MBC، ويعرض حالياً مسلسلها "طريقي" عبر شاشتها، وهو خير رد على الشائعات التي نشرت تحت عناوين أنّ المحطّة تضع شيرين على القائمة السوداء.

وأضاف مازن أنّ ما نشر قد يكون سببه طلب شيرين السابق وضع تعديلات على مواعيد تصوير برنامج the voice في موسمه الجديد، لتتمكن من تصوير مسلسلها "طريقي" وبالفعل تم وضع تعديل للمواعيد بشكل ودي ومن دون أي مشاكل.

من جهتها، أدلت شيرين بتصريح في البرنامج نفسه موضحةً أنّ الفنّانة أصالة هي من قامت بترشيحها لمسلسل "طريقي" ، وقد أثنى تامر حسني في تصريح له في البرنامج نفسه على أداء شيرين في المسلسل، موضحاً أنها اشتغلت على نفسها بشكل جيد، وأنّ الفارق واضح بين تجربتها في "طريقي" وبين أولى تجاربها في فيلم "ميدو مشاكل".

يبقى أن نذكر أن شيرين ستعقد مع مجموعة MBC وزملائها في برنامج "ذا فويس" مؤتمراً صحافياً مساء الخميس المقبل، للإعلان عن الموسم الثالث من "ذا فويس".