وفاة المخرج ويس كرافن عن 76 عاماً

توفي مخرج أفلام الرعب الأمريكي Wes Craven عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي Wes ، الذي كان يُعاني من سرطان الدماغ، محاطاً بالعائلة والأصدقاء في منزله في لوس أنجلوس.

يُشار إلى أن Wes Craven اشتهر بفيلم الرعب الشهير " Scream "، الذي أخرجه، كما كان يعمل على إخراج فيلم "The Girl in the Photographs"، إلا أنه توفي قبل أن يُعرض في صالات السينما.