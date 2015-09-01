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وفاة المخرج ويس كرافن عن 76 عاماً

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الثلاثاء 01-09-2015 14:04

توفي مخرج أفلام الرعب الأمريكي Wes Craven عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي Wes ، الذي كان يُعاني من سرطان الدماغ، محاطاً بالعائلة والأصدقاء في منزله في لوس أنجلوس.

يُشار إلى أن Wes Craven اشتهر بفيلم الرعب الشهير " Scream "، الذي أخرجه، كما كان يعمل على إخراج فيلم "The Girl in the Photographs"، إلا أنه توفي قبل أن يُعرض في صالات السينما.

 

 

 

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