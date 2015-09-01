هل تتحول kim kardashian من نجمة تلفزيون الواقع إلى سيّدة أمريكا الأولى؟

استغلّ النجم الشهير Kanye West إلقاءه كلمة حين تسلّمه جائزة Video Vanguard Award ليعلن ترشّحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020.

وتطرّق Kanye في خطاب قبوله للجائزة إلى العديد من الأمور، منها: دخوله مرحلة الأبوّة وزوجته kim kardashian، مع ابنتهما "نورث"، ودفاعه عن الفن، ونفاق وسائل الإعلام (حسب وجهة نظره)، والسخافة التي تحظى بها حفلات الجوائز، قبل أن يختتم خطابه بإعلان ترشّحه لرئاسة أمريكا في 2020.

يُشار إلى أنّ النجمة العالمية تايلور سويفت هي من سلّمت الجائزة إلى Kanye ، الذي كان سعيداً باللحظة، خصوصاً أنّها أسدلت الستار على خلافه معها بعد واقعة اعتراضه على فوزها في عام 2009 أثناء حفل MTV، عندما خطف منها الميكرفون على المسرح ليعلن أن بيونسيه أحقّ منها بالفوز.

يذكر أن نجمة تلفزيون الواقع kim kardashian حضرت إلى جانب زوجها في الحفل لمساندته مرتدية فستاناً من Balmain من مجموعة ريزورت 2016.