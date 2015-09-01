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شبيهة كيم كارداشيان العربية لا تشبهها...شاهدوا واحكموا

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شبيهة كيم كارداشيان العربية لا تشبهها...شاهدوا واحكموا شبيهة كيم كارداشيان العربية لا تشبهها...شاهدوا واحكموا

الثلاثاء 01-09-2015 15:03

ما أن نشرت صورة الحسناء حسين الإنكليزية من أصول إيرانيّة عربيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تساءل كثيرون عن السبب الذي جعل المنتج يوسف حرب يطلق عليها لقب "شبيهة كيم كرداشيان".
فقد أعلن حرب في بيان له، أنّ شيرين انضمت إلى نجوم "Stars On Board" الرحلة البحريّة السنويّة والتي تنطلق هذا العام من روما إلى مارسيليا فبرشلونا ومن ثمّ جنوى، وجاء في البيان أن شيرين هي شبيهة كيم، في استثمار واضح لنجومية نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كرداشيان.
وكان حرب مُطلق المشروع قد اختار شيرين حسين لتشارك النجوم خبرتها في عالم الموضة، بخاصّة أنّ مُدوّنتها الإلكترونية تحظى بمتابعة وإهتمام القرّاء العرب.
يذكر أنّ شيرين حسين ستكون على متن سفينة النجوم ضمن رحلتها الرابعة.

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سيدتي

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