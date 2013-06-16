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المخرج محمد دياب يدعوا للتظاهر وعزل مرسى 30 يونيه

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المخرج محمد دياب يدعوا للتظاهر وعزل مرسى 30 يونيه المخرج محمد دياب يدعوا للتظاهر وعزل مرسى 30 يونيه

دعا السيناريست والمخرج محمد دياب كل مصرى للمشاركه فى مظاهرات 30 يونيو والمطالبه بعزل الرئيس محمد مرسى وانهاء حكمه.

وعبر صفحاته على تويتر وفيس بوك.كتب دياب”لو مش نازل ٣٠-٦ عشان مفيش بديل فهل لو رجع الزمن مكنتش هتسقط مبارك عشان المبرر ده “

واضاف ايضا “لو مش نازل ٣٠-٦ عشان المعارضه مبتنزلكش من زور، فإحفظ المعادله دي : عكس مرسي لا يساوي المعارضه”
> واكمل دياب “لومش نازل ٣٠-٦ عشان خايف إن الدرس المستفاد إن أي رئيس بعد كده مش هيعمر، فخاف أكتر إن الدرس المستفاد لو سيبناه يكمل هو إخدع و إكدب و كفر و إسجن طالما جاي منتخب ”

ومحذرا  كتب “لو مش نازل ٣٠-٦ عشان خايف من العنف، نزولك ممكن يكتر كفه اللي رافضين العنف و يقلله و يمكن ينقذ حياه إنسان”

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