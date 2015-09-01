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"محلب" لطالبة صفر الثانوية: لدى ثقة بلا حدود فى النيابة وسنساند مريم

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"محلب" لطالبة صفر الثانوية: لدى ثقة بلا حدود فى النيابة وسنساند مريم "محلب" لطالبة صفر الثانوية: لدى ثقة بلا حدود فى النيابة وسنساند مريم
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، الطالبة مريم ملاك، وشقيقها، والمحامى الخاص بها، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب فى بداية لقائه أن لديه ثقة بلا حدود فى النيابة العامة، وأنه سيساند الطالبة فى التظلم التى تقدمت به، وكأنها ابنته، حتى تظهر الحقيقة، فإن كان لها الحق ستحصل عليه كاملاً، وإن لم يكن لها حق سنخبرها بأنها ليس لها حق وبأسباب ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع تظلمها وكذا تظلم طالبة أخرى فى نفس المدرسة تسمى "رضوى" وبعض الطلاب الآخرين، فهم أبناؤنا، وكل من له حق سيحصل عليه، مشيرًا إلى أن وزير العدل وعد بتوفير أى عدد من الخبراء يُطلب لفحص الأوراق.

من جانبها تقدمت الطالبة "مريم" بالشكر لرئيس الوزراء، لبحثه شكواها، مشيرة إلى أنها تُقدر هذا الموقف، وتعتبره مثل والدها، وستواصل جهودها بحثًا عن حقها.

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