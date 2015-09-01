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150 مرشحًا تقدموا بأوراقهم حتى منتصف اليوم الأول .. و«طهطا» أكبر الدوائر في عدد المتقدمين‎

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150 مرشحًا تقدموا بأوراقهم حتى منتصف اليوم الأول .. و«طهطا» أكبر الدوائر في عدد المتقدمين‎ 150 مرشحًا تقدموا بأوراقهم حتى منتصف اليوم الأول .. و«طهطا» أكبر الدوائر في عدد المتقدمين‎

جانب من المتقدمين للترشيح

سجلت الثلاث قاعات التى تم تخصيصها بمجمع محاكم سوهاج لاستقبال أوراق المتقدمين للترشح لمجلس النواب 2015 تقدم 150 مرشح حتى منتصف اليوم الأول من تلقى أوراق المترشحين.

وسجلت دائرة مركز شرطة طهطا أكبر عدد حيث بلغ عدد المتقدمين 18 مرشح، فيما رصدت عدسة وكالة ” أونا ”  للأخبار حالة من الهدوء والنظام تسير بالقاعات الثلاثة عقب التيسيرات التى اتخذتها لجنة انتخابات سوهاج بأن خصصت 3 قاعات كل قاعة مسئولة عن تلقى اوراق المترشحين عن 4 دوائر ولكل دائرة موظف مسئول ومتواجد بكل قاعة عضو من الهيئة القضائية.

وكانت لجنة الانتخابات بسوهاج قد طبعت عدد من الأرقام المخومة والمعتمدة من رئيس لجنة الانتخابات المستشار عبد المنعم عبد الستار هذة الأرقام من أصل وصورة أصل الرقم موجود بلجنة تلقى الأوراق والصورة تعطى للمترشح طبقًا لأسبقية الحضور.

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