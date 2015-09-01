مشادات كلامية بين المرشحين على أسبقية الترشح والقرعة تنقذ الموقف ​بأسيوط​

شهدت محكمة أسيوط الابتدائية زحامًا شديدًا من قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية في اليوم الأول؛ لتقديم أوراق طلبات ترشيحهم وشهدت بعض الدوائر مشادات كلامية على أسبقية الفوز بالأرقام الأولى بالكشوف الانتخابية خاصة دائرة مركز ديروط ودائرة مركزي ابنوب والفتح، الأمرالذي تسبب في وقف قبول أوراق المرشحين لحين التراضي بينهم، حيث قام مرشحي مركز ابنوب بعمل قرعة بالأرقام لفض الخلاف على الرقم واحد إلا أن أحد المرشحين بمركز الفتح رفض القرعة متمسكًا بانه تقدم الاول ومازال الخلاف مستمرًا ويحاول البعض حل الأزمة .

ومن جانبه قال المستشار جمال عبدالرحمن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد أن اللجنة الفرعية ومقرها مبنى محكمة أسيوط الابتدائية بدأت ​اليوم​ الثلاثاء في تلقى أوراق المرشحين للانتخابات البرلمانية 2015 مشيرًا إلى أن المرشحين الذين سبق تقدمهم للترشح في الانتخابات السابقة والبالغ عددهم 204 مرشح من بينهم 95 مرشح قاموا بسحب أوراق ترشحهم وباقى 109 مرشح يمكنهم التقدم مرة أخرى للترشح مع إحضار شهادة حديثة بالحساب الجاري بالبنك مع تجديد الفيش الجنائى بالإضافة إلى طلب اختيار الرمز الجديد ومراجعة المستندات السابق تقديمها .

> مؤكدًا إلى أنه تم الغاء الرموز السابقة للمرشحين على أن يقوموا باختيار رموز جديدة بالنسبة للمرشحين المستقلين حسب أولوية التقدم بالإضافة إلى اعتماد الكشف الطبى السابق، أما بالنسبة للمرشحين على الأحزاب يكون لكل حزب رمز يختاره باللجنة العامة ويكون هذا الرمز على مستوى الجمهورية.

> وأكد المستشار جمال بأن اللجنة شهدت اقبالًا وزحامًا وتكدس من المرشحين وتم اقناعهم وانتظام عملية التقديم.

كانت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية قد دعت المرشحين للتقدم بأوراقهم بمقرات المحاكم الابتددائية بالمحافظات وذلك ابتداًء من ​اليوم​ الثلاثاء ولمدة 12 يوما ابتداًء من الساعة 9 صباحًا إلى الخامسة مساءًا ما عدا اليوم الأخير يتم غلق باب الترشح فى تمام الساعة الثانية ظهرًا.