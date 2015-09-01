بالصور..إصابات وحالات إغماء فى فض مظاهرة داعمة لحملة "طلعت ريحتكم" بلبنان

فضت قوات الشرطة بلبنان، تظاهرة لبعض الشباب أمام وزارة البيئة فى منطقة اللعزارية ببيروت، داعمة لحملة "طلعت ريحتكم"، وللتأكيد على تحقيق مطالبهم.

ونشرت صفحة "طلعت ريحتكم"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لبعض الشباب المصابين، وحالات الإغماء، بعد تعدى القوات عليهم بالقوة.

وأكدت الصفحة أن الحكومة اللبنانية قطعت جميع وسائل الاتصال وخطوط المحمول بالمنطقة التى يعتصم فيها الشباب، للسيطرة على التظاهرة، ولعدم نشر أخبار عن المصابين.

- متظاهرو "طلعت ريحتكم" بلبنان يفترشون أرض وزارة البيئة ويدعون للاعتصام

تصاعد مظاهرات "طلعت ريحتكم" فى بيروت.. المتظاهرون يقتحمون مبنى "وزارة البيئة" ويحتجزون موظفيها داخله ويعلنون اعتصاما مفتوحا حتى تحقيق مطالبهم.. والجيش اللبنانى يطوق محيط الوزارة

مقتحمو وزارة البيئة اللبنانية يرفضون التفاوض مع الوزير ويصرون على استقالته

متظاهرو "طلعت ريحتكم" بلبنان يفترشون أرض وزارة البيئة ويدعون للاعتصام

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