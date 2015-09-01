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إسرائيل تتهم "حماس" باستخدام مواد البناء فى عمل الأنفاق والبنية التحتية

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إسرائيل تتهم "حماس" باستخدام مواد البناء فى عمل الأنفاق والبنية التحتية إسرائيل تتهم "حماس" باستخدام مواد البناء فى عمل الأنفاق والبنية التحتية
اتهم منسق "الإسرائيلية" فى مناطق السلطة الفلسطينية "بولى مردخاى" حركة حماس فى قطاع غزة بالسيطرة على مواد البناء واستخدامها فى بناء الأنفاق، متهما الحركة بتعطيلها عملية إعادة الإعمار فى القطاع.

وقال مردخاى فى تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن عناصر من حركة حماس استولوا بالقوة على مخازن لمواد البناء وقاموا بمصادرتها لصالح البنية التحتية للتنظيم.

وأشار إلى أن إسرائيل سمحت منذ انتهاء الحرب الأخيرة حتى الآن بإدخال مليون و700 ألف طن من مواد البناء لصالح إعادة إعمار القطاع.

ونفى مردخاى أن تكون إسرائيل تجرى أى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع حركة حماس، قائلاً: إن إسرائيل فقط تتصل مع السلطة الفلسطينية ولا تتعامل مع جهات فلسطينية أخرى.

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مصر 365

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