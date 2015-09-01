هادى يطالب قائد دول التحالف بتكثيف الضربات الجوية على تعز

طلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصمر هادى من الفريق أول عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الاركان السعودى قائد القوات المشتركة لدول التحالف العربى البنيان بتقديم مزيد من السلاح النوعي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز وتكثيف الضربات الجوية على المليشيات الانقلابية ومواصلة العمل العسكري مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة من اجل تحرير محور تعز العسكري التابع لها وبقية المناطق من تحت سيطرة الحوثيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفى أجراه الرئيس هادى مع البنيان اليوم ، وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن هادى أشاد بما تقدمه قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من مساندة ودعم عسكري كبير للجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيات الحوثيين وصالح والذي كان له الأثر الكبير في دحر المليشيات من عدة المحافظات.

كما أكد هادى استمرار دعم المقاومة الشعبية في محافظات إب والبيضاء والحديدة.

>وتشهد محافظة تعز غرب اليمن معارك عنيفة بين المقاومة والميليشيات منذ عدة أشهر وتقوم الميليشيات بقصف المناطق السكنية للمواطنين بوحشية مما أدى إلى مقتل وجرح المئات منهم وقامت قوات التحالف بمد المقاومة بأسلحة متطورة كان لها أكبر الاثر فى تحقيق انتصارات مهمة على الميليشيات.

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