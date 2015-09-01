طالبة صفر الثانوية: ورق إجاباتى لم يكن فارغا و”محلب” طمأننى

قالت الطالبة مريم ملاك صاحبة واقعة صفر الثانوية العامة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء طمأنها، وأكد لها أن حقها سيأتى. وعلقت مريم على أوراق إجاباتها المتداولة بأن أوراق إجاباتها لم تكن فارغة، ولكنها كانت تجيب إجابات نموذجية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر قائلة “الطب الشرعى قالى فى الأول أن فيه تزوير وكنت مستنيه أنه ينصفنى”. وكان شقيق الطالبة مريم ملاك صاحبة واقعة صفر الثانوية العامة، قال فى تصريحات صحفية فور وصوله مجلس الوزراء منذ قليل للقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أنه سيقدم ثلاثة مطالب، وهى: أولا إعادة استكتاب الطالبة وتشكيل لجنة خارج محافظة، وثالثا تحديد جدول زمنى للفصل فى الواقعة