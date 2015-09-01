أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المتحدث الإعلامي للكنيسة ينفي تواصله مع منسقي ” شعب الكنيسة غضبان ياكنيسة”

Google+ Print
المتحدث الإعلامي للكنيسة ينفي تواصله مع منسقي ” شعب الكنيسة غضبان ياكنيسة” المتحدث الإعلامي للكنيسة ينفي تواصله مع منسقي ” شعب الكنيسة غضبان ياكنيسة”

القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة الارثوذكسية

نفى القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة الارثوذكسية، تواصله مع منسقي مظاهرة التاسع من سبتمبر وشعارها” شعب الكنيسة غضبان ياكنيسة”. وقال متحدث الكنيسة في تصريحات صحفية له اليوم : لم اتواصل معه ولم أسعى لالغاء المظاهرة، بل بالعكس تواصل معي بعض المقربين منهم لاستقبال منظمي المظاهرة وقلت الكنيسة قلبها مفتوح للجميع والكل ابناء الكنيسة.

الجدير بالذكر إنه دعا عدد من النشطاء الأقباط لمظاهرة بالكاتدرائية يوم 9 سبتمبر إحتجاجًا على بعض الأوضاع في الكنيسة منها نظام الإيبارشيات، وتعطيل عمل المجلس الإكليريكي بعد قرار تطبيق لائحة الأحوال الشخصية.

وكان وحيد شنودة أحد منسقي الوقفة قد أعلن على صفحته الشخصية على الفيس بوك عن وجود اتصالات مكثفة من جانب المتحدث الرسمى لالغاء المظاهرة، ورفضهم لهذا الطلب وقال ” نرفض ذلك لفقدان الثقة في الكنيسة ولنقول له شعب الكنيسة غضبان”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا