المتحدث الإعلامي للكنيسة ينفي تواصله مع منسقي ” شعب الكنيسة غضبان ياكنيسة”

نفى القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة الارثوذكسية، تواصله مع منسقي مظاهرة التاسع من سبتمبر وشعارها” شعب الكنيسة غضبان ياكنيسة”. وقال متحدث الكنيسة في تصريحات صحفية له اليوم : لم اتواصل معه ولم أسعى لالغاء المظاهرة، بل بالعكس تواصل معي بعض المقربين منهم لاستقبال منظمي المظاهرة وقلت الكنيسة قلبها مفتوح للجميع والكل ابناء الكنيسة.

الجدير بالذكر إنه دعا عدد من النشطاء الأقباط لمظاهرة بالكاتدرائية يوم 9 سبتمبر إحتجاجًا على بعض الأوضاع في الكنيسة منها نظام الإيبارشيات، وتعطيل عمل المجلس الإكليريكي بعد قرار تطبيق لائحة الأحوال الشخصية.

وكان وحيد شنودة أحد منسقي الوقفة قد أعلن على صفحته الشخصية على الفيس بوك عن وجود اتصالات مكثفة من جانب المتحدث الرسمى لالغاء المظاهرة، ورفضهم لهذا الطلب وقال ” نرفض ذلك لفقدان الثقة في الكنيسة ولنقول له شعب الكنيسة غضبان”.